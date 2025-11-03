Tajani replica a Zakharova sulla Torre dei Conti | Parole volgari e vergognose
Commentando le parole della portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova sul crollo della Torre dei Conti a Roma, Antonio Tajani ha detto che da Mosca sono arrivate « dichiarazioni a dir poco volgari », in quanto «quando c’è una disgrazia non si può speculare su persone che stanno ancora sotto le macerie e su operai feriti». A margine dell’evento Formiche European Gala 2025, organizzato oggi nella Capitale, il titolare della Farnesina ha aggiunto: «Noi non lo abbiamo mai fatto, quando c’è stata qualche disgrazia che ha colpito la Federazione russa abbiamo sempre mostrato solidarietà. 🔗 Leggi su Lettera43.it
