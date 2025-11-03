Taiwan con Israele Pechino con Teheran Riflessi indo-pacifici in Medio Oriente

Israele e Taiwan condividono una condizione di vulnerabilità strutturale: democrazie tecnologicamente avanzate, circondate da regimi autoritari ostili, che fanno della deterrenza e della resilienza la base stessa della loro sopravvivenza politica. Da questa consapevolezza nasce la convergenza strategica che il presidente taiwanese Lai Ching-te ha reso esplicita nel corso di un incontro con una delegazione dell’American Israel Public Affairs Committee (Aipac), il 27 ottobre. Lai ha descritto Israele come un modello per Taipei, sottolineando che “il popolo di Taiwan guarda spesso all’esempio del popolo ebraico quando affronta sfide alla propria posizione internazionale e minacce alla sovranità da parte della Cina”. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Taiwan con Israele, Pechino con Teheran. Riflessi indo-pacifici in Medio Oriente

