Tagli all' Iit la Finanziaria cancella 15 milioni di fondi | Il fatto del giorno

Ilsecoloxix.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Allarme tagli all'Iit, riduzione dei fondi da 100 a 85 milioni di euro, col rischio di perdere oltre 200 ricercatori. Beatrice Lorenzin, vice presidente dei senatori Pd ha affermato a seguito di un'audizione in commissione Bilancio: “I tagli nella manovra al finanziamento dell'Istituto italiano di Tecnologia di Genova sono incomprensibili, parliamo di un gioiello italiano della ricerca applicata, un centro che dà prestigio e competitività al nostro Paese nei campi della robotica, dell'intelligenza artificiale e della genomica”. Ne parla Francesco Margiocco nel Fatto del Giorno. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

tagli all iit la finanziaria cancella 15 milioni di fondi il fatto del giorno

© Ilsecoloxix.it - Tagli all'Iit, la Finanziaria cancella 15 milioni di fondi | Il fatto del giorno

Approfondisci con queste news

tagli iit finanziaria cancellaL’accusa: la Finanziaria taglia 15 milioni di euro all’Istituto italiano di Tecnologia - Genova – “I tagli nella manovra al finanziamento dell'Istituto italiano di Tecnologia di Genova sono incomprensibili, parliamo di un gioiello italiano della ricerca applicata, un centro che dà prestig ... Da ilsecoloxix.it

tagli iit finanziaria cancellaManovra di bilancio, tagli all'Iit: la politica ligure sulle barricate - È una doccia fredda soprattutto per Genova quella che arriva da Roma, in seguito all'audizione in Commissione Bilancio dell'Istituto Italiano di Tecnologia: sul piatto della manovra un taglio da 15 ... Si legge su primocanale.it

Manovra, Lorenzin: tagli al gioiello IIT di Genova incomprensibili - “I tagli previsti nella manovra finanziaria del Governo per l’Istituto Italiano di Tecnologia di Genova sono incomprensibili. Da ligurianotizie.it

Cerca Video su questo argomento: Tagli Iit Finanziaria Cancella