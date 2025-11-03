Allarme tagli all'Iit, riduzione dei fondi da 100 a 85 milioni di euro, col rischio di perdere oltre 200 ricercatori. Beatrice Lorenzin, vice presidente dei senatori Pd ha affermato a seguito di un'audizione in commissione Bilancio: “I tagli nella manovra al finanziamento dell'Istituto italiano di Tecnologia di Genova sono incomprensibili, parliamo di un gioiello italiano della ricerca applicata, un centro che dà prestigio e competitività al nostro Paese nei campi della robotica, dell'intelligenza artificiale e della genomica”. Ne parla Francesco Margiocco nel Fatto del Giorno. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

© Ilsecoloxix.it - Tagli all'Iit, la Finanziaria cancella 15 milioni di fondi | Il fatto del giorno