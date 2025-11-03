Taekwondo un aretino tra i migliori del pianeta | Andrea Conti chiude quinto ai mondiali
Straordinario risultato in campo internazionale per Andrea Conti, classe 2002 di Monte San Savino, che ha chiuso al 5º posto ai campionati mondiali di Taekwondo svoltisi a Wuxi (Cina) dal 24 al 30 ottobre. L’atleta, oggi in forza alle Fiamme Rosse, è cresciuto nel settore giovanile della NrGym. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
