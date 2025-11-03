Sydney Sweeney | l’abito trasparente al Power of Women che ha fatto il giro del web

Sydney Sweeney è diventata una delle attrici più richieste di Hollywood: conosciuta per ruoli in serie come Euphoria e The White Lotus, ha saputo mescolare talento, charme e presenza mediatica. Alta, elegante, con un fisico scolpito e una bellezza che si fa notare: Sydney è un perfetto mix tra appeal e credibilità sullo schermo. La serata: Power of Women 2025. Alla serata del gala Variety Power of Women, svoltasi il 29 ottobre 2025 al Beverly Hills Hotel, Sydney ha fatto un’entrata che non è passata inosservata. L’evento celebra donne influenti nell’industria dell’intrattenimento, e Sydney è stata tra le protagoniste con il suo abito super sexy. 🔗 Leggi su Bellezze.tv © Bellezze.tv - Sydney Sweeney: l’abito trasparente al Power of Women che ha fatto il giro del web

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

‘L’uomo di Rio’: Sydney Sweeney e Justin Lin reinventano una commedia cult - facebook.com Vai su Facebook

#SydneySweeney è l’attrice del momento. Dopo il successo mondiale con #Euphoria e #TheWhiteLotus, ha dimostrato di sapersi muovere con naturalezza dai drammi intensi alle grandi produzioni, conquistando pubblico e critica Ora sarà protagonista e pr - X Vai su X

Sydney Sweeney parla di empowerment in abito trasparente: bisogna nascondere il corpo per essere prese sul serio? - Invitata alla serata di "Variety" in qualità di rappresentante dell'empowerment femminile, Sydney Sweeney ha scelto un nude look trasparente ... Secondo fanpage.it

Sydney Sweeney quasi nuda sul red carpet: il look trasparente che ha fatto impazzire (e discutere) i social - Sydney Sweeney quasi nuda al Power of Women 2025: l’abito trasparente di Christian Cowan divide il web tra applausi, critiche e difese vip. Si legge su rumors.it

Sydney Sweeney in abito trasparente sta facendo impazzire il web [FOTO] - Sydney Sweeney al Variety Power of Women 2025 sfila in argento e trasparenze, ma il suo messaggio è tutt’altro che superficiale ... cinematographe.it scrive