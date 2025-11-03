Sventato un furto di rame la Polizia recupera 40 Kg di cavi in un deposito

Frosinonetoday.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Intervento tempestivo della Polizia di Stato contro i reati predatori. Nella giornata di ieri, il personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico è intervenuto presso un deposito in via Le Rase a Frosinone, riuscendo a recuperare una ingente quantità di cavi in rame e sventando. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

