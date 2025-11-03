Svelata la parola dell’anno 2025 per Dictionarycom

Un fenomeno social, impossibile da definire ma capace di animare decine di migliaia di reel su TikTok negli Usa e nel mondo. La parola dell’anno 2025 per Dictionary.com è in realtà un numero, o meglio due cifre distinte, che hanno influenzato il lessico gergale della Generazione Alpha, ossia i nati fra il 2010 e il 2025. Gli esperti hanno selezionato infatti 6-7, espressione divenuta virale durante l’estate e ispirata al brano Doot Doot del rapper Skrilla. «È privo di significato, onnipresente e insensato», si legge nella nota ufficiale dell’istituzione. «È il classico slang del Brain Rot: volutamente senza senso, infinitamente remixabile e incentrato interamente sull’essere partecipi dell’assurdo». 🔗 Leggi su Lettera43.it

