Suzuki un po’ distratto male Keita Per Britschgi un legno e tanti errori

Suzuki 5 Dal suo lancio al pronti via nasce il vantaggio. Sul 2-1 rossoblù però, in uscita, non si capisce con Keita e sul 3-1 subisce sul suo palo. Del Prato 6 Da quarto e da terzo di destra e pure a sinistra nella ripresa non sbaglia un colpo. Sempre applicato e attento, l’unico dietro. Circati 5 Si infortuna chiudendo in scivolata una ripartenza di Pobega. Ma sull’1-1 è passivo e fuori posizione. Valenti 5 Tiene botta fino al 1-2 quando perde Odgaard e si fa bruciare poi da Castro. Britschgi 5 E’ l’uomo deputato a trasformare il 4-4-2 in 3-5-2 al bisogno e quando spinge dimostra di saper far male, colpendo una traversa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

