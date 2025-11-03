Sushi di dubbia provenienza stivato in cucina scattano le sanzioni per il ristorante orientale
I poliziotti del commissariato di Adrano hanno effettuato dei controlli nelle attività commerciali di Paternò. La prima fase dell’attività si è concentrata nell’effettuare approfonditi accertamenti in un noto ristorante di cucina orientale particolarmente frequentato dai più giovani. Pesce non. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
