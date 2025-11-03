Superluna del Castoro 5 novembre 2025 | a che ora e come vederla

Tutto pronto per la seconda Superluna in meno di un mese. Mercoledì 5 novembre, infatti, nei cieli di tutta Italia il nostro satellite naturale apparirà più grande del 7,9 per cento e luminoso del 16 rispetto a un consueto plenilunio, in quanto quest’ultimo coinciderà con il perigeo, ossia il punto dell’orbita più vicino alla Terra. L’atteso e spettacolare fenomeno astronomico, denominato Superluna del Castoro nella tradizione americana, sarà visibile a occhio nudo – meteo permettendo – al sorgere della Luna guardando verso Est, poco dopo il tramonto del Sole, quando l’illusione ottica dell’orizzonte vicino amplificherà la grandezza. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Superluna del Castoro 5 novembre 2025: a che ora e come vederla

Scopri altri approfondimenti

Occhi al cielo per la Superluna del Castoro: arriva la Luna piena più grande dell’anno - X Vai su X

Il 5 novembre sarà il turno della «Superluna del Castoro» - facebook.com Vai su Facebook

Superluna del Castoro, il 5 novembre la luna più grande e luminosa del 2025: come vederla e quando ci sarà il picco - Sarà la prima delle tre “superlune” che caratterizzanno il mese di novembre: la “Superluna del Castoro” raggiungerà il massimo avvicinamento alla ... Come scrive ilmessaggero.it

Il 5 novembre arriva la Superluna del Castoro, la più grande dell’anno - Al Perigeo (il punto più massimo avvicinamento alla Terra) apparirà circa il 7,9% più grande e 16% più luminosa di una normale Luna piena. Si legge su repubblica.it

Superluna del Castoro 2025: tutto quello che dovremmo sapere su questo spettacolo "magico" - Curiosità e dettagli di un evento che promette di tenerci con il naso all'insù. Come scrive meteo.it