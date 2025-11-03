Superlega la Sir passa in grande stile a Modena e lancia un chiaro messaggio

La Sir Susa Scai Perugia mostra i denti ed ottiene un successo importante per il proprio cammino in Superlega.E pazienza se non basti per riconquistare il primato solitario: Verona è riuscita far suo anche il derby dolomitico con Trento e pertanto è in testa alla classifica a punteggio pieno in. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

