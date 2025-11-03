SuperEnalotto numeri combinazione vincente oggi 3 novembre

(Adnkronos) – Nessun '6' né '5+1' al concorso di oggi del Superenalotto. Centrati tre '5' che vincono 57.256,92 euro ciascuno. Il jackpot per il prossimo concorso sale a 73,3 milioni di euro. Quali sono i punteggi vincenti? Al SuperEnalotto si vince con punteggi da 2 a 6, passando anche per il 5+. L'entità dei premi è legata . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

