Superati sette dei nove limiti planetari | l’allarme del Planetary health check 2025

di Ivan Manzo del Comitato ASviS, presieduto dal prof. Enrico Giovannini, registrato sul sito ASviS il 15 ottobre 2025 Così Johan Rockström, direttore del Potsdam institute for climate impact research, ha concluso il suo discorso rivolto ai capi di Stato nel corso dell’ultima Assemblea generale delle Nazioni Unite. Il giorno dopo, il 25 settembre, in occasione dei dieci anni dell’Agenda 2030, il team di scienziate e scienziati specializzati nell’analisi del sistema Terra, di cui Rockström fa parte, ha pubblicato l’ultimo lavoro sui limiti planetari. Il documento “ Planetary health check 2025 ” fa il punto della situazione sui planetary boundaries, i nove confini da non superare per evitare effetti irreversibili, quindi disastrosi, per l’intera umanità. 🔗 Leggi su Ildenaro.it