Super sfogo di Conte | Tanti problemi ma vedo il Napoli primo Arbitri? Appena hanno parlato che confusione
La diretta testuale della conferenza di Antonio Conte e Matteo Politano alla vigilia della quarta partita di Champions League: il Napoli ospita l’Eintracht Francoforte Il club azzurro affronta i tedeschi del Francoforte. Il Napoli ha 3 punti conquistati grazie alla vittoria contro lo Sporting Lisbona, ma ha anche due sconfitte ottenute contro Manchester City e PSV. La conferenza stampa di Napoli-Eintracht (Calciomercato.it) Antonio Conte: “Napoli primo nonostante tanti problemi”. Sui gol degli attaccanti: “Qualcuno deve aver segnato perché siamo primi in classifica. Ora che abbiamo fatto due clean sheet, si parla dell’attacco. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
Perché Osimhen vuole il Galatasaray: a Istanbul pochi ordini, tanti gol, la super offerta, l'imbarazzo del ritiro con Conte - Victor Osimhen dal Napoli al Galatasaray per 75 milioni (mancano ancora ... corriere.it scrive