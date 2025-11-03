Suor Alfieri appello al Governo | La paritaria non è la scuola dei ricchi La soluzione c’è ora serve il coraggio di cambiare Basta narrazioni stucchevoli

Orizzontescuola.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In audizione per i 25 anni della Legge Parità, Suor Alfieri chiede di superare la "narrazione stucchevole" della scuola per ricchi, ponendo la famiglia al centro. La soluzione proposta è il "Buono Scuola" erogato ai genitori per garantire la libertà di scelta a costo zero, chiedendo al Governo "coraggio" per attuare la riforma. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

