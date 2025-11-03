Sul Sahara Occidentale l’Onu si piega a Trump
Con 11 voti favorevoli tra cui Stati Uniti, Francia e Gran Bretagna, 3 astenuti (Russia, Cina e Pakistan) e un paese – l’Algeria – che non ha partecipato per protesta . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
