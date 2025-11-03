Sul payback è tempo di scrivere la parola fine L’appello delle imprese
Payback, non è finita. Nel giorno in cui in Senato, presso l’aula dei convegni, hanno preso il via le audizioni (giovedì è in programma l’intervento del ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti ) sulla quarta manovra firmata dallo stesso Giorgetti e Giorgia Meloni, le imprese che producono e forniscono le Regioni di dispositivi medici. La trama è nota. Dal 2015, se la spesa delle regioni per l’acquisto di dispositivi medici supera il tetto fissato dal governo in legge di bilancio, le aziende devono rimborsare la metà dello sforamento. Una misura analoga esiste per i farmaci dal 2008. Il meccanismo mira a spingere le imprese a moderare i prezzi, rendendole corresponsabili dell’efficienza della spesa. 🔗 Leggi su Formiche.net
