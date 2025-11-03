Succo di cetriolini | il rimedio anti-crampi che funziona scelto da Jannik Sinner

Dalla dispensa alla borraccia dei campioni: il «pickle juice», il succo dei cetriolini sott’aceto, è il nuovo alleato naturale contro i crampi muscolari. Scetticismo iniziale a parte, la scienza spiega perché funziona davvero. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Succo di cetriolini: il rimedio anti-crampi (che funziona) scelto da Jannik Sinner

Argomenti simili trattati di recente

Ingredienti uova sode: 4 pz cipolla: 1 pz peperone rosso: 1 pz cetriolini: 120 g formaggio: 100 g prosciutto: 100 g succo dei cetrioli: 100 ml maionese: 140 g senape: 80 g paprika dolce: 1 g pepe nero: 1 g limone: 1 pz L'insalata patate: 600 g olio d'oliva: 20 ml s - facebook.com Vai su Facebook

I crampi di Sinner, il rimedio è il succo di cetrolini. Che cosa è. Per Medvedev è «disgustoso» - Sinner ha superato le difficoltà fisica nel terzo set contro Zverev con un sorso del solito pickle juice, un integratore naturale che ha utilizzato anche in altri tornei ... Come scrive corriere.it

Succo di cetriolini sottaceto: le proprietà "miracolose" della bevanda che ha fatto vincere Alcaraz - Dopo la fantastica finale del Roland Garros che ha visto confrontarsi Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, con la vittoria di quest'ultimo, rimangono tante considerazioni e domande. Lo riporta ilgiornale.it

Il segreto di Alcaraz, succo di cetriolini durante i match - Una pozione (non così) segreta, e decisamente poco invitante, avrebbe contribuito in maniera decisiva alla rimonta vittoriosa di Carlos Alcaraz, domenica nella finale del Roland Garros contro Jannik ... Segnala ansa.it