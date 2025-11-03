Successo straordinario per Ferrovie in miniatura al Museo di Pietrarsa

Anteprima24.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: 2 minuti Dal 31 ottobre al 2 novembre 2025, il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa ha accolto migliaia di visitatori per la sesta edizione di “Ferrovie in miniatura”, la manifestazione che ogni anno celebra l’arte del modellismo ferroviario. L’iniziativa, organizzata dalla Fondazione FS Italiane in collaborazione con la Federazione Italiana Modellisti Ferroviari e Amici della Ferrovia, ha confermato il suo ruolo di punto di riferimento per curiosi e appassionati del settore. Nel corso dei tre giorni, sono stati oltre ottomila i visitatori che hanno popolato gli spazi espositivi del museo, tra plastici, modelli e ricostruzioni in scala dei più celebri convogli italiani. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

successo straordinario per ferrovie in miniatura al museo di pietrarsa

© Anteprima24.it - Successo straordinario per “Ferrovie in miniatura” al Museo di Pietrarsa

Scopri altri approfondimenti

successo straordinario ferrovie miniaturaFerrovie in miniatura arriva sotto al Vesuvio - Dal 31 ottobre al 2 novembre il Museo Nazionale Ferroviario ospita la sesta edizione dell’evento dedicato al modellismo ferroviario. ilfattovesuviano.it scrive

“Ferrovie in miniatura”: a Pietrarsa la VI edizione tra plastici, locomotive storiche e laboratori per tutte le età - Le "Ferrovie in miniatura" tornano al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa da venerdì 31 ottobre a domenica 2 novembre. Da ilvescovado.it

successo straordinario ferrovie miniaturaLe “Ferrovie in miniatura” tornano al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa - Tre giorni dedicati agli appassionati dei treni in scala al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa con le Ferrovie in miniatura. Segnala 2anews.it

Cerca Video su questo argomento: Successo Straordinario Ferrovie Miniatura