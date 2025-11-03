Successo straordinario per Ferrovie in miniatura al Museo di Pietrarsa
Tempo di lettura: 2 minuti Dal 31 ottobre al 2 novembre 2025, il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa ha accolto migliaia di visitatori per la sesta edizione di “Ferrovie in miniatura”, la manifestazione che ogni anno celebra l’arte del modellismo ferroviario. L’iniziativa, organizzata dalla Fondazione FS Italiane in collaborazione con la Federazione Italiana Modellisti Ferroviari e Amici della Ferrovia, ha confermato il suo ruolo di punto di riferimento per curiosi e appassionati del settore. Nel corso dei tre giorni, sono stati oltre ottomila i visitatori che hanno popolato gli spazi espositivi del museo, tra plastici, modelli e ricostruzioni in scala dei più celebri convogli italiani. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
