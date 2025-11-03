Sub disperso ad Arenzano la Procura indaga per omicidio colposo
Aperto un fascicolo a carico di ignoti. L’uomo è sparito alla vista dei compagni di immersione attorno al relitto della Haven, mercoledì scorso. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
Scopri altri approfondimenti
La Procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, al momento a carico di ignoti, sulla vicenda del sub tedesco di 29 anni disperso in mare da mercoledì scorso ad Arenzano. Scomparso alla vista degli altri presenti mentre stava compiendo un’immersion - facebook.com Vai su Facebook
Sub disperso al largo di Arenzano: ricerche al relitto della Haven con ROV, ma ancora senza esito ligurianotizie.it/sub-disperso-a… via @LiguriaNotizie - X Vai su X
Sub disperso ad Arenzano, la Procura indaga per omicidio colposo - L’uomo è sparito alla vista dei compagni di immersione attorno al relitto della Haven, mercoledì scorso ... Scrive ilsecoloxix.it
Sub disperso, si indaga per omicidio colposo - La procura di Genova indaga per omicidio colposo, a carico di ignoti, per la scomparsa del sub Marc Florian Heib, il subacqueo tedesco di 29 anni che mercoledì non è più riemerso dopo una visita al re ... Lo riporta rainews.it
Sub disperso al largo di Arenzano: ricerche al relitto della Haven con ROV, ma ancora senza esito - In corso le ricerche del subacqueo scomparso mercoledì 29 ottobre durante un’immersione sul relitto della petroliera Haven al largo di Arenzano (GE). Scrive ligurianotizie.it