Su Prime arriva il docufilm con le canzoni di De Andrè in siciliano

Genovatoday.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Su Prime Video arriva il docufilm ‘Matri Pi Sempri’ di Andrea Walts, vuole essere un viaggio, intimo e collettivo dentro l’anima della Sicilia, tra le note di una delle opere più intense di Fabrizio De André: ‘La Buona Novella’. La Buona Novella di De Andrè in sicilianoLa curiosità è che l'album. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Su Prime arriva il docufilm con le canzoni di De Andrè in siciliano - Si tratta di ‘Matri Pi Sempri’ di Andrea Walts, viaggio dentro l’anima della Sicilia tra le note di una delle opere più intense di Faber: 'La Buona Novella' ... Come scrive genovatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Prime Arriva Docufilm Canzoni