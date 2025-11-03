Su Prime arriva il docufilm con le canzoni di De Andrè in siciliano
Su Prime Video arriva il docufilm ‘Matri Pi Sempri’ di Andrea Walts, vuole essere un viaggio, intimo e collettivo dentro l’anima della Sicilia, tra le note di una delle opere più intense di Fabrizio De André: ‘La Buona Novella’. La Buona Novella di De Andrè in sicilianoLa curiosità è che l'album. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Arriva l’alta pressione con le prime nebbie in val Padana; fine settimana con temporali su Isole e al sud. Nel VIDEO la tendenza fino al 10 novembre. Buona visione. - facebook.com Vai su Facebook
Su Prime arriva il docufilm con le canzoni di De Andrè in siciliano - Si tratta di ‘Matri Pi Sempri’ di Andrea Walts, viaggio dentro l’anima della Sicilia tra le note di una delle opere più intense di Faber: 'La Buona Novella' ... Come scrive genovatoday.it