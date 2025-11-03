su football manager 26 ci sono giovani centrocampisti che giocano come veterani

Avete iniziato una nuova partita su Football Manager 26 e state costruendo la vostra squadra da zero con giovani promesse? Dopo aver sistemato il reparto difensivo con portieri e difensori adesso è il momento di costruire un’altra parte fondamentale, ovvero la linea del centrocampo. Come già scritto nella nostra riflessione su Football Manager 26, questa edizione ha portato con se delle novità interessanti, almeno per quanto concerne l’organizzazione delle tattiche di gioco che comprende due schemi ben differenti ovvero quello in possesso palla e non. In tal senso, dare delle indicazioni interne alla linea dei centrocampisti è decisamente vitale per tenere tanto il baricentro in pieno equilibrio e anche dettare i ritmi di regia. 🔗 Leggi su Screenworld.it

