Su cosa rischia di saltare Elly Schlein il nuovo campo minato per la segretaria del Pd

Crescono le tensioni e le possibili pressioni interne sulla leadership di Elly Schlein alla guida del Partito democratico. Nei corridoi della politica italiana si respira un’aria di incertezza attorno al futuro della segretaria dem, con molti analisti che iniziano a chiedersi se la linea politica da lei portata avanti potrà reggere nei mesi a venire. Il timore è che le prossime sfide elettorali e referendarie possano trasformarsi in un banco di prova decisivo, capace di misurare non solo la tenuta del Pd ma anche la capacità della sua leader di parlare al Paese in modo convincente e unitario. A rilanciare il dibattito è un’analisi di Daniele Capezzone pubblicata su Libero, che parte da un assunto tanto semplice quanto cruciale: ogni governo, in qualunque momento, corre rischi politici quando si avvicina un referendum costituzionale confermativo. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

