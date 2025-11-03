Studente assente perché è andato in vacanza con i genitori la Preside | Capisco un lutto o se la nonna compie 100anni Ma per un viaggio non lo sosterrò mai
Un breve messaggio pubblicato su X è bastato a trasformare una riflessione personale in un terreno di scontro tra genitori e mondo scolastico. A firmarlo è stata Gail Johnson, dirigente scolastica della South Carolina con quasi quattro decenni di esperienza nel sistema pubblico. Nel post, Johnson ha criticato la scelta di alcune famiglie di far saltare giorni di scuola ai figli per andare in vacanza fuori stagione, approfittando di prezzi più bassi. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Cari e Care Estraniers, sono assente (lo avete notato? ) per motivi di lavoro; ho recuperato il lavoro saltato dalla tripla trasferta della settimana scorsa (Firenze CAI, Trento e Bolzano) e ho corretto due articoli post referaggio, che usciranno a breve, per i quali - facebook.com Vai su Facebook