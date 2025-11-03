' Stregami Pisa' per Halloween l' assessore Frida Scarpa | Successo oltre le aspettative

Pisatoday.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è svolta venerdì 31 ottobre la prima edizione di 'Stregami Pisa', l'evento dedicato ad Halloween organizzato dal Comune di Pisa, in collaborazione con Pisamo e Confcommercio Pisa. Dalle ore 17 fino a tarda sera, il centro storico si è trasformato in un grande percorso tematico con attività. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

