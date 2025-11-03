stranger things spunta una denuncia per molestie ma i fan non ci credono

La quinta stagione di Stranger Things che segnerà la fine della serie di successo firmata dai fratelli Duffer debutterà su Netflix il prossimo 26 novembre con la prima delle tre parti in cui sarà diviso lo show. Altri tre episodi saranno disponibili a Natale, con il gran finale atteso per Capodanno. Mentre sale la curiosità intorno al destino dei personaggi che hanno accompagnato gli spettatori in tutti questi anni, il mondo di Stranger Things, che in questi giorni è stato protagonista anche al Lucca Comics and Games, ha cominciato a tremare a causa di alcune pesanti accuse. Stando a quanto ha riportato il Daily Mail, l'attrice Millie Bobby Brown avrebbe denunciato David Harbour per molestie e bullismo sul set della serie tv. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

