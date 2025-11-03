Stranger Things Millie Bobby Brown avrebbe sporto denuncia contro David Harbour

A poche settimane dall’arrivo su Netflix dell’ultima stagione di Stranger Things, arriva una notizia che coinvolge Millie Bobby Brown e David Harbour. Mancano ormai poche settimane all’arrivo su Netflix della prima parte dell’ultima stagione di Stranger Things. E mentre i fan sono in trepidante attesa, le ultime notizie su cosa potrebbe essere accaduto dietro le . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Stranger Things, Millie Bobby Brown avrebbe sporto denuncia contro David Harbour

Leggi anche questi approfondimenti

Matt e Ross Duffer, i creatori della serie Netflix "Stranger Things", con parte del cast, hanno presentano al Lucca Comics & Games la quinta e ultima sta... - facebook.com Vai su Facebook

Stranger Things, Millie Bobby Brown accusa di molestie la co-star David Harbour: «È stata vittima di bullismo» - X Vai su X

Stranger Things, Millie Bobby Brown accusa David Harbour: “Bullismo e molestie sul set” - Millie Bobby Brown ha denunciato David Harbour per bullismo e molestie durante le riprese di Stranger Things. Segnala fanpage.it

Stranger Things , Millie Bobby Brown «ha denunciato per molestie e bullismo il collega David Harbour» - L'attrice avrebbe presentato la denuncia a gennaio dello scorso anno, prima dell’inizio delle riprese della quinta stagione. vanityfair.it scrive

Milly Bobby Brown avrebbe accusato David Harbour di bullismo e molestie - Lo riporta il Daily Mail a poche settimane dall'arrivo dell'ultima stagione di 'Stranger Things'. Riporta rollingstone.it