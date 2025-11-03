Stranger Things Millie Bobby Brown accusa David Harbour | Bullismo e molestie sul set

Millie Bobby Brown ha denunciato David Harbour per bullismo e molestie durante le riprese di Stranger Things. Netflix avrebbe condotto un'indagine interna durata mesi, ma i risvolti non sono ancora chiari. Il caso scoppia alla vigilia del finale. I due erano assenti a Lucca Comics and Games. 🔗 Leggi su Fanpage.it

