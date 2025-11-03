Stranger Things Millie Bobby Brown accusa David Harbour | Bullismo e molestie sul set

Fanpage.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Millie Bobby Brown ha denunciato David Harbour per bullismo e molestie durante le riprese di Stranger Things. Netflix avrebbe condotto un'indagine interna durata mesi, ma i risvolti non sono ancora chiari. Il caso scoppia alla vigilia del finale. I due erano assenti a Lucca Comics and Games. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

Millie Bobby Brown ha denunciato per molestie e bullismo il collega di “Stranger Things” David Harbour: “L’ha fatto prima di girare l’ultima stagione” - La star di Stranger Things avrebbe presentato una denuncia per bullismo contro il collega prima delle riprese dell'ultima stagione ... Riporta ilfattoquotidiano.it

stranger things millie bobbyMillie Bobby Brown ha accusato David Harbour di "bullismo e molestie" sul set di Stranger Things - L'interprete di Undici avrebbe accusato il suo "padre televisivo" nella serie Netflix di averla bullizzata sul set della serie Netflix, giunta alle battute finali. Secondo msn.com

stranger things millie bobbyTerremoto su Stranger Things: Millie Bobby Brown avrebbe accusato David Harbor di bullismo e molestie - Secondo il Daily Mail, la star di Stranger Things avrebbe presentato pagine e pagine di accuse contro il compagno di set, già nell’occhio del ciclone per la tormentata fine del matrimonio con Lily All ... Riporta today.it

Cerca Video su questo argomento: Stranger Things Millie Bobby