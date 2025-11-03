Stranger Things battaglia legale tra due protagonisti
Il set di Stranger Things è stato teatro di bullismo e molestie? È quanto è filtrato a poche settimane dal debutto dell’attesa stagione finale della popolare serie prodotta da Netflix, in arrivo il 27 novembre. Secondo il Mail on Sunday, la protagonista Millie Bobby Brown, che interpreta Undici, avrebbe denunciato David Harbour. Non un collega qualsiasi visto che si tratta di uno dei personaggi principali, sceriffo e padre adottive di Undici nella serie. Le accuse sarebbero di bullismo e molestie e risalirebbero a prima dell’inizio delle riprese dell’ultima stagione. Non ci sarebbero riferimenti a molestie sessuali ma comportamenti scorretti dell’attore 50enne nei confronti della 21enne. 🔗 Leggi su Lettera43.it
