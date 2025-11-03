Stramaccioni puntualizza | Bisseck meritava il rosso? La scelta del direttore è corretta vi svelo il motivo

Nel corso di Verona-Inter, uno degli episodi più discussi è stato il fallo commesso da Aurel Bisseck, difensore tedesco dei nerazzurri, sull'attaccante Giovane. L'arbitro Daniele Doveri ha estratto il cartellino giallo, scelta che ha suscitato qualche dibattito ma che, secondo la quasi totalità degli esperti arbitrali, è risultata corretta. L'intervento di Bisseck è stato ritenuto irruento ma non violento, quindi sanzionabile con l'ammonizione e non con l'espulsione.

