Strade parcheggi e verde all' ex cartiera Ripanti | iniziati i lavori di completamento

JESI – Dopo lunghi anni di attesa sono iniziati i lavori di completamento delle opere di urbanizzazione primaria dell'ex Cartiera Ripanti di Via Roma, nei pressi del centro commerciale “La Fornace”. Un intervento per il quale l’amministrazione comunale si era impegnata nel recuperare i ritardi. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

