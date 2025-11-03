Storie di donne e sport al centro del Convegno 2025 l’attività sportiva e il benessere senza età
Appuntamento il 15 novembre presso la Biblioteca Multimediale Arturo Loria a Carpi per la nuova edizione del convegno “Storie di donne e sport” dedicato allo sport femminile, divenuto ormai tradizione per la nostra provincia.Il convegno, organizzato dal Servizio Medicina dello Sport dell’Azienda. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
RICOMINCIARE - STORIE E PERCORSI DI RINASCITA Serata contro la violenza sulle donne Il Comune di Manerbio invita la cittadinanza a partecipare ad una serata di riflessione e condivisione dedicata al tema della violenza di genere. Un momento per as Vai su Facebook
Sei donne si raccontano - Proseguono al Salone Ducale di Aosta gli incontri organizzati dal Centro donne contro la violenza. Si legge su rainews.it
“Indomite. Storie di donne controcorrente”: il Trevignano DocStories Festival celebra il femminile - Dal 7 al 9 novembre 2025 il Cinema Palma di Trevignano Romano ospiterà la terza edizione della rassegna internazionale di documentari, quest'anno interamente dedicata a figure femminili che lottano co ... Lo riporta adnkronos.com