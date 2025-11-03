Stop alla colpevolizzazione delle vittime della strada | l’appello di Bologna 30
Lo scorso sabato è stato ucciso Ettore Pausini, 78enne e zio della cantante Laura Pausini, mentre guidava la bicicletta in via Stradelli Guelfi, alle porte di Bologna. L’incidente è avvenuto alle ore 13.30 e l’automobilista che lo ha colpito non si è neanche fermato per prestare soccorso. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
