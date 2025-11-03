Stop al corso dei prof contro la militarizzazione gli organizzatori | Nessun bavaglio andiamo avanti Presìdi in 35 piazze
“ Nessun bavaglio alla scuola pubblica. Non ci pieghiamo!”. Contro la decisione del ministero dell’Istruzione e del Merito di oscurare dalla piattaforma ministeriale Sofia il convegno di formazione per docenti “ La scuola non si arruola ”, organizzato dal Cestes (Centro studi trasformazioni economiche sociali, accreditato da viale Trastevere) per domani, gli organizzatori hanno deciso di non fermarsi. L’incontro – in collaborazione con l’ Osservatorio contro la militarizzazione a scuola – sarà comunque promosso e in trentacinque piazze, in tutt’Italia, l’ Unione sindacale di Base ha allestito con gli studenti dei presidi “per una scuola libera, democratica e per la pace”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
