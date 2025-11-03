Stop al Cinque Terre Express I pendolari alzano la voce | Torna l’inverno dei trasporti

Cinque Terre, 3 novembre 2025 – “Da lunedì con la sospensione del servizio ferroviario Cinque Terre Express, il territorio cui è dedicato ripiomba nell’inverno dei trasporti”. Il lamento arriva dal costituendo comitato che raccoglie residenti, pendolari e operatori economici delle Cinque Terre. “Nei paesi – spiega una nota diffusa nella giornata di ieri – si ritorna a un treno all’ora, più una sosta random del regionale veloce Spezia Centrale-Genova ogni due ore. Meno treni di quanti se ne fermassero prima dell’introduzione del Cinque Terre Express. E spariscono anche le nuove corse che da giugno collegavano Levanto con la stazione di Migliarina. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Stop al Cinque Terre Express. I pendolari alzano la voce: “Torna l’inverno dei trasporti”

