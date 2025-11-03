Sting aggiunge due nuovi appuntamenti al suo ‘ Sting 3.0 World Tou r’, facendo tappa in Italia per due concerti estivi con il suo trio, insieme al chitarrista di lunga data Dominic Miller e il batterista Chris Maas. Il 3 luglio 2026, l’artista vincitore di 17 Grammy Award, arriverà a Perugia, sul palco dell’Arena Santa Giuliana, nell’ambito della rassegna Umbria Jazz. Il 31 luglio 2026 si esibirà poi a Bassano del Grappa, al Bassano Music Park presso il Parco Ragazzi del ’99. Dove e quando comprare i biglietti. I biglietti saranno disponibili in prevendita riservata al Fan Club di Sting a partire dalle ore 10:00 di mercoledì 5 novembre. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Sting in Italia torna in Italia con due live, nel 2026 l’ex Police a Perugia e Bassano del Grappa