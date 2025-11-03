Sting in Italia torna in Italia con due live nel 2026 l’ex Police a Perugia e Bassano del Grappa

Lapresse.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sting  aggiunge due nuovi appuntamenti al suo ‘ Sting   3.0 World Tou r’, facendo tappa in Italia per due concerti estivi con il suo trio, insieme al chitarrista di lunga data Dominic Miller e il batterista Chris Maas. Il 3 luglio 2026, l’artista vincitore di 17 Grammy Award, arriverà a Perugia, sul palco dell’Arena Santa Giuliana, nell’ambito della rassegna Umbria Jazz. Il 31 luglio 2026 si esibirà poi a Bassano del Grappa, al Bassano Music Park presso il Parco Ragazzi del ’99. Dove e quando comprare i biglietti. I biglietti saranno disponibili in prevendita riservata al Fan Club di  Sting  a partire dalle ore 10:00 di mercoledì 5 novembre. 🔗 Leggi su Lapresse.it

sting in italia torna in italia con due live nel 2026 l8217ex police a perugia e bassano del grappa

© Lapresse.it - Sting in Italia torna in Italia con due live, nel 2026 l’ex Police a Perugia e Bassano del Grappa

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Sting a Umbria Jazz il 3 luglio 2026, biglietti in prevendita dal mercoledì 5 novembre - Il vincitore di 17 Grammy Award torna a Perugia in trio con Dominic Miller alla chitarra e Chris ... Lo riporta msn.com

Sting a Umbria Jazz il 3 luglio all'Arena Santa Giuliana - Il vincitore di 17 Grammy Award torna a Perugia in trio con Dominic Miller alla chitarra e Chris Maas alla batteria. ansa.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Sting Italia Torna Italia