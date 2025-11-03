Steven Tyler diffida comune Cotronei spariti 1.3 milioni per museo a suo nome
Una vicenda giudiziaria partita con il progetto che prevedeva la realizzazione di un museo del rock intitolato a Steven Tyler, vero nome Tallarico, di chiare origini italiane, nel palazzo storico dove aveva abitato suo nonno Giovanni Tallarico. Progetto bloccato dalla denuncia del frontman degli Aerosmith datata 2022: "Se il museo non si fa nel palazzo dove ha vissuto e si è sposato mio nonno non deve portare il mio nome". Ma in realtà il Comune di Cotronei era andato avanti decidendo lo spostamento della sede, ricevendo i relativi finanziamenti, senza poi farne più nulla. Adesso quel museo mai nato è una delle vicende che ha portato la Procura della Repubblica di Crotone ad indagare per falso ideologico e materiale il sindaco attuale, Antonio Ammirati, l'ex sindaco Nicola Belcastro ed alcuni dirigenti comunali. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
