Stellantis | debutta negli Usa il nuovo motore 2 litri turbo Hurricane da 342 Cv

Il nuovo motore Turbo da 2.0 litri debutterà sulla Jeep Grand Cherokee 2026 ed è predisposto per essere inserito in sistemi ibridi e plug-in: il nuovo quattro cilindri offre le prestazioni del sei cilindri ed eroga più potenza consumando meno carburante e producendo meno emissioni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Stellantis: debutta negli Usa il nuovo motore 2 litri turbo "Hurricane" da 342 Cv

