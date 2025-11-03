Stefano Moreo con una doppietta in Serie A segna una storia di riscatto e di speranza
Grande emozione per l’attaccante del Pisa Stefano Moreo, che domenica 2 novembre ha siglato i suoi primi due gol in Serie A contro il Torino. I nerazzurri hanno preso “il Toro per le corna”, come si suol dire, già dai primi minuti di gioco allo Stadio Olimpico del capoluogo piemontese. Eppure l’impegno non è bastato per contenere i granata, che sono riusciti a pareggiare negli ultimi minuti del primo tempo. È finita 2 a 2, anche se il secondo tempo ha riservato tante occasioni da rete non realizzate. Moreo si è fatto vedere sotto porta già dal 13esimo minuto con un tiro al volo, segnando il primo punto sul tabellone del Pisa. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Stefano Moreo est élu homme du match - X Vai su X
Prima di chiudere la giornata di oggi, voglio scrivere due righe su Stefano Moreo. Uno che a Palermo ci ha giocato una sola stagione, e per altro finita nemmeno bene per noi tifosi rosanero, ma di cui conservo un ricordo più che piacevole. Era stato un calciato Vai su Facebook
Torino-Pisa 2-2: doppietta di Moreo non basta, rimonta granata nel finale - 2: doppietta di Moreo nel primo tempo, rimonta granata con Simeone e Adams. Secondo lifestyleblog.it
Pisa, primi gol in A per Moreo: l’attaccante che ha segnato in ogni categoria - Un sinistro al volo di controbalzo dal centro dell’area, un calcio di rigore a incrociare spiazzando Paleari. Come scrive gianlucadimarzio.com
Toro, pari e proteste con il Pisa: Simeone e Adams rispondono a Moreo. Baroni espulso, salta la Juve - I padroni di casa recuperano il doppio vantaggio dei nerazzurri alla 10ª giornata di Serie A. tuttosport.com scrive