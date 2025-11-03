Grande emozione per l’attaccante del Pisa Stefano Moreo, che domenica 2 novembre ha siglato i suoi primi due gol in Serie A contro il Torino. I nerazzurri hanno preso “il Toro per le corna”, come si suol dire, già dai primi minuti di gioco allo Stadio Olimpico del capoluogo piemontese. Eppure l’impegno non è bastato per contenere i granata, che sono riusciti a pareggiare negli ultimi minuti del primo tempo. È finita 2 a 2, anche se il secondo tempo ha riservato tante occasioni da rete non realizzate. Moreo si è fatto vedere sotto porta già dal 13esimo minuto con un tiro al volo, segnando il primo punto sul tabellone del Pisa. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Stefano Moreo con una doppietta in Serie A segna una storia di riscatto e di speranza