Stefano De Martino e Caroline Tronelli svolta nelle indagini sul video intimo rubato

Continuano le indagini intorno al video intimo di Stefano Martino e Caroline Tronelli, sottratto illegalmente dalle telecamere di sorveglianza posizionate nella casa della coppia. Le indagini sul video intimo di Stefano De Martino e Caroline Tronelli. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, ci sarebbe stata una svolta nelle indagini svolte dagli inquirenti per scoprire chi abbia sottratto il video intimo di Stefano De Martino e Caroline Tronelli, diffondendolo online. Il quotidiano afferma che gli investigatori avrebbero “stretto il cerchio intorno ai tecnici del sistema di videosorveglianza”. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Stefano De Martino e Caroline Tronelli, svolta nelle indagini sul video intimo rubato

Contenuti che potrebbero interessarti

"#StefanoDeMartino" - Results on X | Live Posts & Updates - X Vai su X

Un passaggio di testimone per Sanremo tra Carlo Conti e Stefano De Martino? "È presto" ⏳ Il simpatico siparietto oggi al Festival dello spettacolo organizzato da @tvsorrisi #rai #rai1 #raiuno #tv #tvitaliana #sanremo #CarloConti #StefanoDeMartino #affar - facebook.com Vai su Facebook

Stefano De Martino a cena con le ex Emma e Gilda: il commento di Caroline Tronelli - Stefano De Martino a cena con le ex Emma e Gilda: arriva il commento lapidario della giovanissima Caroline Tronelli ... Riporta gossip.it

Stefano De Martino e i video intimi rubati: si segue la pista del "tecnico installatore" - La Procura procede oggi per revenge porn e si concentra su alcune tempistiche sospette ... Secondo today.it

Perché Stefano De Martino e Caroline Tronelli si sono lasciati - Dietro l’addio fra il conduttore di Affari Tuoi e la giovane fidanzata ci sono numerose ipotesi anche se, almeno per ora, i due non ... Secondo dilei.it