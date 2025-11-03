Statte sette candelotti con componenti elettrici e interruttore a leva | intervento degli artificieri Carabinieri
Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: Fine settimana di intensa attività per i Carabinieri del Comando Provinciale di Taranto, impegnati tra il 31 ottobre e il 2 novembre in mirate operazioni di prevenzione, controllo del territorio e messa in sicurezza di materiale esplosivo. Nella tarda mattinata di ieri, infatti, un cittadino si è presentato presso la Stazione Carabinieri di Taranto San Cataldo, segnalando di aver rinvenuto nelle campagne di Statte un manufatto potenzialmente esplosivo. Sul posto sono prontamente intervenuti, insieme agli artificieri del Comando Provinciale, ai Vigili del Fuoco e al personale sanitario del 118. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
