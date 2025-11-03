Stasera in tv va in onda il sesto e ultimo episodio di Blanca 3 con Maria Chiara Giannetta | ecco cosa succede nel finale di stagione
Dopo una corsa mozzafiato e alcune notizie sconvolgenti, come un’inaspettata quanto sconvolgente gravidanza, siamo pronti per salutare, ancora una volta, Blanca. Stasera in tv, infatti, va in onda il sesto e ultimo episodio di Blanca 3 dal titolo Il bambino. L’appuntamento è invariato: alle 21.30 su Rai 1. Come sempre, per chi preferisce lo streaming, l’episodio è disponibile in contemporanea con la messa in onda su RaiPlay. Dove l’intera serie – ma anche quelle passate – è fruibile anche on demand. Inoltre, la puntata viene trasmessa in replica ogni sabato sera su Rai Premium alle 21.20. Maria Chiara Giannetta e Giuseppe Zeno salutano Blanca e Liguori, in attesa che la Rai ufficializzi una quarta stagione della serie tv che tiene davanti allo schermo 4 milioni di telespettatori a ogni episodio. 🔗 Leggi su Amica.it
