Star Wars | The Acolyte – Svelata l’Origine Segreta dei Cavalieri di Ren Cancellata da Disney?

La gestione del canone di Star Wars da parte della Disney continua a far discutere i fan. Dopo le polemiche sulla trilogia sequel – come l’abbandono della sceneggiatura per “Caccia a Ben Solo” – una nuova, scottante rivelazione getta ombre sulla cancellazione di The Acolyte, la serie ambientata nell’Alta Repubblica. Sembra che la Lucasfilm abbia nascosto al pubblico un dettaglio cruciale sulla lore dei misteriosi Cavalieri di Ren, il culto oscuro collegato a Kylo Ren. The Acolyte e l’identità segreta di Qimir: Il primo Cavaliere di Ren. Nel finale di The Acolyte, i fan hanno visto Qimir (Manny Jacinto), noto come Lo Straniero, prendere Osha (Amandla Stenberg) come sua apprendista, il tutto sotto l’occhio vigile di Darth Plagueis. 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - Star Wars: The Acolyte – Svelata l’Origine Segreta dei Cavalieri di Ren Cancellata da Disney?

