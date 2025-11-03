Stallo rinnovo e dialogo congelato | Maignan è tornato Magic ma il futuro resta lontano da Milano

Il rigore neutralizzato a Dybala ha riacceso i riflettori sul portiere rossonero, che in questo campionato grazie ai suoi interventi ha già portato diversi punti alla squadra: al momento resta lo stallo sul rinnovo e l'addio (Chelsea in pole) parrebbe indirizzato, ma si proverà a fare un ultimo tentativo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Stallo rinnovo e dialogo congelato: Maignan è tornato Magic, ma il futuro resta lontano da Milano

