Stalking minacce e pistolettate ai fratelli | condannato a 4 anni e 3 mesi
Minacce di morte, colpi di pistola e danneggiamenti: i giudici della prima sezione penale del tribunale di Agrigento, presieduta da Agata Anna Genna, hanno condannato a 4 anni e 3 mesi di reclusione un 56enne di Licata, riconosciuto colpevole di stalking, detenzione illegale di armi e munizioni e. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
