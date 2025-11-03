Stalking e diffamazione le attiviste femministe al contrattacco | Messe alla berlina

Monza, 3 Novembre 2025 - "È il quarto giorno di diffamazione privata e pubblica. Il quarto giorno di odio. Il quarto giorno in cui mi vengono messe in bocca frasi mai dette. Non credo in questi metodi. Non credo in questa crudeltà gratuita. Oggi disattivo il profilo. Mettetevi una mano sulla coscienza. La gente ha le spalle larghe, finché non deve reggerci sopra il peso di una macchina diffamatoria nazionale. Le persone crollano per molto meno di questo. Molto meno". A scriverlo in una storia su Instagram è Valeria Fonte, l'attivista femminista che con Carlotta Vagnoli e Benedetta Sabene è indagata dal pm monzese Alessio Rinaldi per stalking e diffamazione per l'accusa di avere sottoposto un giornalista, A. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Stalking e diffamazione, le attiviste femministe al contrattacco: “Messe alla berlina”

