Stagione del nuovo Palatour di Bitritto | al via con ' Sapore di Mare - Il Musical'

Baritoday.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il sipario si alza sulla prima, attesissima stagione del nuovo Palatour di Bitritto, che completa il cartellone 2025-2026 con l’annuncio dei nuovi spettacoli che si avvicenderanno sul palcoscenico a partire dal prossimo dicembre. Non una semplice programmazione, ma un vero manifesto di intenti. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Immagine generica

EVENTI A Bitritto la nuova casa dello spettacolo dal vivo: il Palatour presenta la stagione 2025-2026 - Il 27 dicembre torna sul palcoscenico uno dei grandi nomi dello spettacolo italiano, il mitico Enrico Montesano.

