SS 372 Telesina il cantiere diventa laboratorio di alta formazione

Comunicato Stampa Università del Sannio e Serteco lanciano un percorso formativo innovativo per imprese e professionisti del territorio La realizzazione della nuova S.S. 372 “Telesina” si trasforma in un vero laboratorio di alta formazione. Grazie a un accordo tra l’Università . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - SS 372 Telesina, il cantiere diventa laboratorio di alta formazione

