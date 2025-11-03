Sradica a martellate il distributore di una farmacia ma il rumore sveglia tutti | fermato

Un rumore così forte da svegliare molti dei residenti e attirare l’attenzione di chi aveva già alzato la saracinesca, con alcune persone che, sentendolo ed essendo ancora a letto, si sono anche spaventate. Sarebbero state diverse le chiamate alle forze dell’ordine per segnare quello che, intorno. 🔗 Leggi su Ilpescara.it