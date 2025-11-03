Il viso di Simone Farinelli, dipinto in bianco e nero, è apparso, all’improvviso ieri mattina a Botteghino di Zocca, nel pianorese. Un risveglio malinconico e commovente quello nella giornata proprio della commemorazione dei morti. Farinelli perse la vita la sera del 19 ottobre 2024 mentre una pioggia incessante sferzava il territorio. Simone era in auto con il fratello maggiore Andrea quando, da dietro una collina di Botteghino di Zocca, una colata di acqua e fango ha travolto la loro macchina. Andrea ha avuto la prontezza di buttarsi fuori dal mezzo, Simone, purtroppo, non ce l’ha fatta ed è stato trascinato via. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Spunta un murale per Farinelli, vittima dell’alluvione del 2024